Tarolt a PTE – idén is mindenki pécsi akar lenni

A Pécsi Tudományegyetem kiváló, az utóbbi 10 év legjobb eredményével zárta a 2025. évi általános felvételi eljárást, hiszen a jelentkezők mintegy 10 százalékpontos emelkedése a felvettek számában is megmutatkozott - közel 700 fővel, 12,3 százalékponttal több hallgató került be Magyarország első egyetemére a nyári központi felvételi eljárásban – írja közleményében a PTE.

A jelentkezői szám országos emelkedése a PTE-n is észrevehető volt, mintegy 10 százalékos jelentkezői és 16,2 százalékos első helyes jelentkezői emelkedést jelentett. A PTE iránti bizalom, valamint az intenzív beiskolázási kampány idén is meghozta eredményét, és a jelentkezések növekedése mellett a felvett hallgatók száma is jelentősen emelkedhetett.

A közel hatezerháromszáz (6.286 fő) felvett hallgató 62 százaléka a PTE valamely alapképzésén, 16 százaléka osztatlan képzésen, míg 18 százalék a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a FOKSZ képzéseken a felvettek 4 százalék a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek mintegy 76 százaléka a a támogatott szakokra került felvételre, és külön örvendetes, hogy az önköltséges hallgatók száma és aránya is nagymértékben nőtt. Részben ennek is köszönhető, hogy a korábban folyamatosan növekvő nappali munkarend aránya 64 százalékról 63 százalékra csökkent.

PTE Összes jelentkező Változás előző évhez Első helyes jelentkező Változás előző évhez Felvett Változás előző évhez 2023/Á 16 706 8 066 5 704 2024/Á 15 350 -8,1% 7 292 -9,6% 5596 -1,9% 2025/Á 16 843 9,7% 8 474 16,2% 6286 12,3%

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment, az óvodapedagógus és a mérnökinformatikus alapképzések, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések, és idén is nagy volt az érdeklődés az osztatlan tanári szakok, és a rövid ciklusú mestertanár képzések iránt is. A mesterképzéseken a pszichológia, az építész, a vezetés és szervezés, a pénzügy, a gépészmérnök képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.

A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják majd a külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók, valamint a szakirányú továbbképzésekre és a doktori képzésre felvettek. Mindezeket figyelembe véve 2025 őszén közel 9000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen.