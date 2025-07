Bukás jöhet a műszaki vizsgán, ha ez hiányzik az autójából!

Egyre több országban használják a korszerű részecskeszámlálókat a dízelautók környezetvédelmi vizsgálatánál. Az uniós szabályok értelmében néhány éven belül nálunk is kötelező lesz az új mérés, ami sok autó bukását hozhatja a műszakin. A cél: kiszűrni azokat a járműveket, amelyek túl sok rákkeltő szennyező anyagot bocsátanak ki – különösen azokat, amelyekből kiszerelték a részecskeszűrőt.

Hamarosan szigorodik a műszaki vizsga a részecskeszűrők miatt hazánkban is, ez ugyanis uniós elvárás

Forrás: MW/illusztráció

A világszerte komoly presztízzsel bíró német autóklub (ADAC) jött rá annak a problémának az okára, amely miatt már számos, korszerű dízelmotorral felszerelt járművet hívtak vissza az utóbbi hónapokban a német autógyártók – számolt be róla a Ripost.hu

A több százezer modellt, köztük személyautókat, kisteherautókat és haszongépjárműveket érintő probléma valószínűleg a magyar piacon is felborzolja majd a gázolajat tankoló autótulajdonosok idegeit, amint idehaza is szigorodik a dízelekre vonatkozó, azok időszakos műszaki vizsgájának keretében végzett környezetvédelmi felülvizsgálat, amit részecskeszámlálóval végeznek majd el.

Uniós elvárás, egyre több országban már használják

Az Európai Unió elvárja a tagállamoktól, hogy vizsgálják felül a műszaki vizsgáztatásra vonatkozó szabályaikat és a technológiát. Németországban 2023 nyara óta használják az új részecskeszámláló műszert a dízelek környezetvédelmi vizsgálatára. Ez a folyamat már elkezdődött Belgiumban, Németországban, Hollandiában és Svájcban is. Ezekben az országokban már használják a részecske számlálót.

Az unió minden tagállamában előírja a részecskeszámlálás bevezetését a műszaki vizsgán, így ez hazánkat is érinti, pár éven belül. A szigorítás akár a forgalomban lévő járművek harmadát is érintheti. A 2010 előtti dízelautókat azonban nem érinti a szabályozás.

– Hazánkban jelenleg nem ezzel az eszközzel, hanem a jóval pontatlanabb képet adó, úgynevezett átlátszatlansági vizsgálattal mérik a dízelmotorok károsanyag-kibocsájtását. Ez az oka annak, hogy nálunk az olyan Euro5, illetve Euro6 környezetvédelmi besorolású autók is átmennek a vizsgán, amelyekben még részecskeszűrő sincs. Az Euro 5-ös norma 2011-től van, onnantól előírás, hogy részecske szűrő legyen, Euro 4 alatt a 2010 előtti dízel autókban nincs is részecske szűrő, ott nem is tudnak mérni ezért káros-anyag részecskeszám csökkenést, hiszen nincs ami csökkenti – mondta egy általunk megkérdezett szekszárdi szakember.