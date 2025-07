A rettegett betegség nálunk is felütötte a fejét, maláriával diagnosztizáltak két férfit

A trópusokon még mindig komoly gondot okoz a malária, amely akár halálos is lehet. A rettegett betegség most hazánkban is felütötte a fejét.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya arról számolt be, hogy két beteget is maláriával diagnosztizáltak az elmúlt napokban.

Rettegett betegség a malária, szúnyogok terjesztik, akár halálos is lehet

Forrás: Shutterstock

A rettegett betegség, úgy hozták be a fertőzést

A malária Magyarországon két ember miatt újra megjelent, derült ki a tájékoztatásból. Mint írták, a héten két importált maláriás megbetegedés is történt. Úgy hozták be a fertőző betegséget.- írta a kemma.hu. A külföldről behozott betegséget szúnyogcsípés okozza, és halálos kimenetelű is lehet. A kórt mindketten külföldről hozták be. A Magyarországon élő betegek egyike, egy 51 éves nigériai férfi Nigériában, egy 38 éves pakisztáni férfi pedig szintén hazájában fertőződött meg.

Milyen betegség a malária?

Ahogy az egeszsegvonal.gov.hu is írja, a malária egy parazita által okozott betegség, amely fertőzött szúnyogok csípésével terjed az emberre. Főbb tünetei a magas láz, hidegrázás, hasi fájdalom, nagyfokú gyengeség. Ha nem kezelik, akkor akár halálos betegség is lehet. Az emberre a nőnemű Anopheles moszkitók viszik át a parazitát. Ahogy a portál is írja, a maláriát okozó paraziták egyes típusai évekig élhetnek a szervezetben lappangó formában, és a betegség a fertőzést követően évekkel később is kiújulhat.

Nem ez az első eset hazánkban sem

Tavasszal már volt példa arra, hogy egy 56 éves férfinél igazolták a malária fertőzését. Indonéziában tartózkodása során fertőződhetett meg. Az Indonéziából érkező beteg esete azért különösen fontos, mert ráirányítja a figyelmet a beutazással járó egészségügyi kockázatokra és a megfelelő megelőző intézkedések szükségességére. Ahogy a két friss eset során is történt.