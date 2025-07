Robbanás és tűz az Ozora Fesztiválon – káosz a nyitónapon FOTÓKKAL

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírportálunknak ismertette, hogy 2025. július huszonötödikén kora délután az O.Z.O.R.A. fesztiválon egy büfé kigyulladt, és teljes terjedelmében égett. Robbanás is történt.

Az Ozora Fesztivál nyitónapján történt a robbanás és tűzeset. Folyamatosan érkeznek fotók a helyszínről, Igar-Dádpusztáról, ahol jelenleg is tűzeseti szemlét tartanak Fotó: Reddit

Robbanás az Ozora fesztiválon

A tűz átterjedt három gépjárműre és két utánfutóra, valamint kétszázötven négyzetméteren több sátorra. A tűzeset során több propán bután palack is felrobbant. A tüzet a sárbogárdi és a paksi hivatásos tűzoltók, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltották. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat jelenleg is tűzeseti szemlét tart a helyszínen. Információink szerint a propán bután palackok egy kebabosnál robbantak fel, és állítólag gázcső is eldurrant, valamint legalább négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az Ozora Fesztivál 2025 rosszul kezdődött. Az idei nyáron nem ez az első fesztiválon történt tűzeset. Ahogy a borsonline.hu néhány napja megírta, a Tomorrowland nagyszínpada épp a nyitás előtt égett le.

Fotó: Reddit