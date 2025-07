Széllel, szívvel – elindult az első Rotary Vitorlástábor

Az idei nyáron első alkalommal szervezett vitorlástábort a Rotary Club Szeged Dóm, amelynek partnerei között a Rotary Club Szekszárd is megtalálható. Az alapötlet Cziráki Dávidtól, az Atomerőmű Vitorlás Sportegyesület (ASE) versenyzőjétől származik. Dávid fiatal kora óta vitorlázik, pályafutása során országos bajnokságon is részt vett. Idén a Kékszalagon is indulni készült, ám egy balszerencsés árboctörés miatt ez meghiúsult. Lelkesedése és tapasztalata azonban nem veszett kárba – most gyerekeknek adja át mindazt, amit a vízen tanult.

Az első Rotary Vitorlástábor nagy sikert aratott

(Beküldött fotó)

A sport, ami egyszerre tanít és nevel

A tábor célja messze túlmutat a hajózási ismereteken. A gyerekek – 9 és 14 év közöttiek – többek közt Szombathelyről, Budapestről, Bajáról, Körmendről, Szegedről és Sopronból is érkeztek, hogy egy héten át ne csak a széllel ismerkedjenek, hanem egymással is. A Rotary egyik legfontosabb értékét, a közösségépítést élhették meg a mindennapok során.

– A vitorlázás egy nagyon izgalmas játék, figyelmet, türelmet és döntésképességet igényel. Ezeket nem lehet tankönyvből megtanulni – a gyerekek a gyakorlatban tapasztalják meg – fogalmazott Dávid, aki a legkisebbekkel kishajókban, a bátrabbakkal pedig nagyobb hajókon dolgozott, fokozatosan bővítve önállóságukat.

Szélirány, tornasor, fegyelem – ilyen egy nap a táborban

A napok pontos rend szerint teltek: reggel hétkor ébresztő, negyed nyolckor reggeli torna, majd reggeli, ezt követően az időjárás függvényében vízre szállás. A dél és három óra közötti időszakban, a magas UV-sugárzás miatt, a parton zajlottak az események – elméleti oktatás, beszélgetések, csapatépítő játékok. Délután ismét vízre szálltak, hogy a reggel tanultakat élesben is kipróbálják. A gyerekeket folyamatosan figyelték, mindenkit saját fejlődési tempója szerint segítettek – volt, aki már az első nap után ráérzett a hajóvezetés technikájára.

A gyerekek napról napra ügyesebbek lettek (Beküldött fotó)

Rotary összefogással, sok-sok támogatással

A tábor megvalósulását több szervezet és közösség segítette. A Rotary Club Szekszárd mellett támogatóként jelen volt a Rotary District 1911, az ASE és a Paksi Atomerőmű, akik a helyszínt és a technikai feltételeket, a Metró Nagykereskedelem a gyümölcsöket, nasikat biztosította, az Országos Mentőszolgálat életmentő és stroke felismerő bemutatót is tartott.