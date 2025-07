Beleshettek a kulisszák mögé a város vezető politikusai (képgalériával)

Gyárlátogatásra hívta Szekszárd képviselő-testületének tagjait a Samsonite Hungária Bőrönd Kft. A képviselőket Pataki Zoltán igazgató fogadta, aki előzetesen a sajtó képviselőinek is beszélt a cégről, a találkozó jelentőségéről. Elmondta, hogy harmincöt éve működik a Samsonite Magyarországon, és ezen jeles alkalomból nagy öröm, hogy látogatást tesz a cégnél a szekszárdi városvezetés. Az igazgató kiemelte, hogy fontosnak tartja a jó kapcsolatot, ami az elmúlt időszakot is jellemzi.

A szekszárdi városvezetést látták vendégül a Samsonite-nál

Fotó: Makovics Kornél

Büszke lehet a város

Erre a jövőben is sok energiát szeretnének fordítani, hiszen a Samsonite az egyik legnagyobb foglalkoztató Szekszárdon. Kiemelten kezelik a társadalmi szerepvállalást, a sport és a közösségi élet támogatását. Arra pedig igazán büszke lehet a város, hogy olyan termékeket gyártanak itt, amit sehol a világon, és innen exportálják termékeiket Ázsiába, Ausztráliába és az amerikai kontinensre is. Említést tett arról, is hogy egy új termék bevezetésén dolgoznak, ehhez új technológia alkalmazását tesztelik, és hamarosan ennek a részleteit is megismerheti a nyilvánosság.

A Samsonite szekszárdi üzemében több mint ötszázan dolgoznak, de Pataki Zoltán úgy fogalmazott, hogy ennyi családdal állnak kapcsolatban, nemcsak az egyes munkavállalókkal. A folyamatok során pedig arra fókuszálnak, hogy magyarországi beszállítókkal dolgozzanak.

A látogatás során a cég termékeit is megismerhették a képviselők

Fotó: Makovics Kornél

Nem a Samsonite az egyetlen cég, amely gyárlátogatásra hívta a városvezetést

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere azzal kezdte hogy az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város legnagyobb cégeivel folyamatos és intenzív kapcsolatot ápoljon. Ennek egyik lépéseként jó egy hónapja összehívták a tíz-tizenöt legnagyobb szekszárdi vállalat vezetőjét, hogy egyeztessenek a városfejlesztési elképzelésekről, a következő évekre tervezett beruházásokról.

Kitért arra is, hogy nemrégiben Szekszárdon járt a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérkara, hogy bemutassák azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a vállalatok jövőképének alakítását, befektetési szándékaik megvalósítását. Már akkor felmerült, hogy az egyes cégek szívesen látnák gyárlátogatásra a városvezetés tagjait, hogy bemutassák fejlesztéseiket és betekintést nyújtsanak a mindennapi munkavégzésbe. Berlinger Attila példaértékűnek nevezte Pataki Zoltán társadalmi felelősségvállalását, illetve azt is hangsúlyozta, hogy a város tárt karokkal vár más befektetőket is, külföldieket és belföldieket egyaránt.