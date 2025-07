Jegyzet 1 órája

Hatalmas károkat okoznak a sáskák

Perzselő nap, szikkadt föld, sárgára égett fű – Arany János időtlen sorai ma is megrázóan pontos képet festenek a magyar tájról. A hőség már önmagában is súlyos csapás, de az aszály után most a sáskainvázió okoz gondot a földeken.

A Toldi jól ismert sorai gyakran eszünkbe juthatnak ezekben a napokban a sáskainváziót látva: „Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta...” – és valóban, a határt járva mintha egy modern bibliai jelenetbe csöppentünk volna. Az autó ablakát lehúzva sáskarajba keveredtem – először szöcskének hittem őket, míg egy közelebbről is szemügyre vett példányt nem sikerült lefotóznom. A mesterséges intelligencia gyorsan tisztázta: sáskáról van szó. Méghozzá egy szokatlan nézőpontból készült felvételen, alulról – így láttam én is, először testközelből, amit gyerekként csak hittanórán hallottam: a bibliai sáskajárást. Sáskainvázió van több vármegyében, ahol elszaporodnak, ott a tarrágástól sem riadnak vissza forrás: A grárinfo.hu Igazi balszerencse a sáskainvázió A Szentírás szerint a nyolcadik csapás volt a sáskahad, amely mindent elpusztított, amit a jégeső meghagyott. A kabócák után most a sáskák is egyre komolyabb fenyegetést jelentenek. Marokkói, olasz és vándorsáskák támadják a növényzetet. A kártevők olyan intenzitással támadnak, hogy csak földig rágott kultúrák maradnak utánuk. A hatóságok engedélyezték az irtásukat, hiszen a mezőgazdaság az aszály mellett már így is elég sebet kapott. Ez a nyár nemcsak időjárásában, hanem jelképeiben is sivatagi: a sáska nemcsak bibliai, de nagyon is mai csapás. És most, a nap perzselő fényében – ahogy Arany írta – tényleg nincs egy árva fűszál sem a határban.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!