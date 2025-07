Rangos díjjal ismerték el a szekszárdi háziorvos több évtizedes munkáját

Dr. Schranz Róbert bő negyven éve kapott orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, s első munkahelye a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza volt. A belgyógyászati osztályon kezdte a gyógyító munkát, itt szerzett belgyógyász szakorvosi képesítést. Ezt később megfejelte háziorvosi képesítéssel, és előbb Tolnán, majd néhány év után Szekszárdon állt, ahogy mondják, a gyógyítás kapujába. Azért kapu ez, mert legtöbbször a háziorvos találkozik elsőként a betegekkel, akiket meggyógyít, vagy, ha speciális ellátás szükséges, a megfelelő gyógyító szakterületre irányítja őket.

Dr. Schranz Róbert több évtizedes szakmai munkáját rangos díjjal ismerték el

Fotó: Szepesi László

A gondolat, hogy orvos lesz, még kiskorában született fejében. Az iskola előtt pár hétig, kis betegként, kórházban volt, s vélhetően ez is ösztönözte, hogy később, mikor érettségi előtt dönteni kellett, az orvosi egyetemet jelölje meg, mint folytatást.

Évekkel később, már gyakorló orvosként, ismét a Pécsi Tudományegyetem felé vette az irányt, s annak egy másik karán a jogtudományban szerzett ismereteket. Mert úgy érezte, tagjaként az Orvosi Kamarának – akkor még kötelező volt a tagság –, a kapott, s vállalt feladatokat jobban teljesíteni tudja, ha olyan ismeretekre is szert tesz, amelyek a paragrafusok dzsungelében segítenek eligazodni. Egyebek közt az önkormányzattal való tárgyalásoknál mindig jogszabályi hivatkozásokat kellett figyelembe venni, azokat értelmezni, s hasznos volt, ha a gyakran eltérő álláspontokat képviselve nem kellett jogászhoz fordulni.

Dr. Schranz Róbert hobbija a triatlonozás

A Magyar Orvosi Kamara feladata képviselni, védeni az orvosok szakmai, erkölcsi, gazdasági, jogi és szociális érdekeit, szolgálva ezzel az egészségügyet. A gyógyítás mellett, majd negyedszázad óta ebben a munkában is részt vesz, betöltve különböző funkciókat. Jelenleg ő a MOK Tolna Vármegyei Szervezetének titkára.

Kitüntetésekor, a laudációban úgy jellemezték, türelemmel, emberséggel fordul betegei felé, mindig arra törekszik, hogy ne csupán a tüneteket, hanem az embert is lássa a betegség mögött. Hobbija a sport, ezen belül a triatlon. Húsz-huszonöt évvel ezelőtt kocogással kezdte, majd sporttársai rávették, kerékpározzon, ússzon is. Indult amatőr versenyeken, nem is sikertelenül. Mint mondja, nem csak szóval, hanem példájával is ösztönzi pácienseit az egészséges életmódra.