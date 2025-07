Magyar női borász siker Japánban

Egy különleges szakmai útra kapott meghívást három magyar női borszakértő Japánba, ahol a női borászok szerepe és a magyar borok bemutatása került fókuszba. – Japán sokkal nyitottabb, mint ahogy azt elképzeljük. A vendéglátók között volt olyan hölgy, aki egy olyan nagyszabású borverseny igazgatója, amelyben csak japán borászhölgyek bírálnak, egy másik vendéglátónk egy borbárt vezet, a harmadik vendégfogadónk pedig sommelierként dolgozik. A magyar küldöttségben két, kifejezetten borászatban dolgozó kolléganőm Tokajból és Villányból volt még az úti társam – mondja Sebestyén Csilla. Az én feladatom az volt, hogy borstílusokról és a borkóstolásról beszéljek, illetve mintákat is bemutassunk. Öt évig voltam sommelier Skóciában egy vezető szállodában, így azt a tapasztalatot is megoszthattam a jelenlévőkkel, milyen volt nőként és sommelierként dolgozni – meséli a borakadémikus, aki podcast műsorunkban is mesélt osakai útjáról.

Sebestyén Csilla Osakában beszélt a magyar borokról

Fotó: Facebook/Sebestyén Csilla

Sebestyén Csilla szerint be lehet törni a japán borpiacra

– Japánban alapvetően két magyar bort ismernek: a Tokaji Aszút és a Bikavért. Abba már nem mentünk bele, hogy a bikavér nevet csak Egerben és nálunk, Szekszárdon használhatják, hiszen a két bikavér között is eltérés van – mondja. – Osakában az volt a cél – ugye én a világkiállításon voltam kint –, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar borokra, leginkább a helyi fajtákra, a különlegességekre. A Szekszárdi borvidéken kívül természetesen a többi fontos borvidékünket is bemutattuk. Én minden nap tartottam előadást: beszéltem Somlóról, a Balaton déli borvidékeiről, Szekszárdról.

– Az én feladatom volt bemutatni, miért érdemes ellátogatni Magyarországra – azon kívül, hogy van számos olyan szőlőfajtánk, ami illeszkedik a mai fogyasztási trendekbe. A prémium kategóriával érdemes kezdenünk Japánban, ahogy más piacokon is. A magyar boroknak az éttermekben, borbárokban és borszaküzletekben lehet helye.

A kadarka sikerre viheti a Japán kapcsolatokat

Vannak olyan szőlőfajtáink, amelyek kiválóan párosíthatók a japán ételekkel – mondja Sebestyén Csilla. A cél az volt, hogy érdeklődést keltsünk, és erre kiváló közönségünk volt. Egyik nap sommelier-k, másnap borkereskedők, a harmadik napon pedig turisztikai ügynökségek képviselői vettek részt a bemutatókon.