Feltámad a solymosi templom – 600 év után újra élet költözik a romok közé

A felújítási program keretében már szebbé tették a töki, kövesdi, csákányospusztai és varjaskéri romokat is. Most a Regöly határában fekvő solymosi templomrom következik. A korábbi helyszínekhez hasonlóan ezúttal is cél, hogy a rom kortárs eszközökkel újra szakrális jelentést kapjon, biztosítva ezzel a műemlék hosszú távú fennmaradását és kulturális beágyazottságát.