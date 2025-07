Szántóföldből szenzáció – programhelyszín lesz a regölyi templomrom

A ROM Vándor program 25 millió forintos projektje keretében szakszerű állagvédelmi beavatkozások történtek, és immár kiépített út vezet a templomromhoz.

A solymosi templomrom csodás mementóként magasodik Regöly mellett Forrás: romvandor.hu

A 2021-ben életre hívott ROM Vándor program célja a hazai Árpád-kori szakrális építészeti örökség felfedezése, megóvása és népszerűsítése. Ennek részeként újult meg a Regöly határában álló templomrom is. Budainé Vajk Ildikó, a település polgármestere elmondta: számukra mindig is sokat jelentett ez a műemlék, és azzal, hogy immár könnyebben megközelíthető – bevezető útvonalat alakítottak ki, és rendezték a bolygatott romterület környezetét is – új célok is megfogalmazódtak.

Az épület állapota az elmúlt évtizedekben jelentősen leromlott, de most a felújítás révén sikerült megóvni, valamint villámvédelmet is kiépítettek. Mivel az átadás nem volt nyilvános, a település vezetése azt tervezi, hogy nyár végén vagy ősz elején egy rendezvény keretében hivatalosan is átadják a megújult műemléket – valamint azt a virágokkal kirakott teret, amely az egykori épület alaprajzát jelöli.

– Szeretnénk hasznosítani ezt a romot az idegenforgalom és a turizmus területén – mondta a polgármester. – Ha már az élet úgy hozta, hogy megújult, szeretnénk élettel megtölteni a teret. Az a tervünk, hogy évente egy-két alkalommal szervezünk programokat, hogy a szántóföld közepén álló romból egy sokat látogatott műemlék lehessen.