Szekszárd a nemzetközi figyelem középpontjában – rangos vendég jön idén a Szüreti Napokra

A meghívásra adott hivatalos választ Osman Sahbaz, Törökország tiszteletbeli konzulja adta át a napokban Szekszárdon.

Szeptemberben érkezik a török delegáció Szekszárdra

Forrás: Facebook

Egyre élénkebbek Szekszárd diplomáciai kapcsolatai

A város nemzetközi kapcsolatai már most is aktívak: a múlt héten Saud Al Shamsi, az Egyesült Arab Emírségek magyarországi nagykövete tett látogatást Szekszárdon. A diplomáciai program házigazdája Berlinger Attila polgármester és Horváth István országgyűlési képviselő voltak.

A látogatásról a nagykövet is elismerő szavakkal írt közösségi oldalán:

„A szekszárdi városlátogatás egy igazán különleges élmény volt. Nemcsak a nagyszerű vendégszeretet és a város szépsége miatt, hanem a kiváló programnak is köszönhetően, amelyet Berlinger Attila polgármester úr és csapata szervezett számunkra” – fogalmazott, kiemelve, hogy a Tolle, a Tolnagro és a Multifly vállalkozások külön is hozzájárultak az élmény teljességéhez.

A nagykövet hozzátette: „Hálás szívvel és tele élményekkel búcsúztam ettől a várostól.”

Szekszárd ezzel újabb lépést tett abba az irányba, hogy kiemelkedő szereplője legyen a dél-dunántúli térség nemzetközi kapcsolatrendszerének, egyben vonzó célponttá váljon a gazdasági és kulturális együttműködések számára.