Egy héten át tanulták az újságírást a táborozók (VIDEÓ + GALÉRIA)

Egész évben várja őket a szekszárdi Tudásközpont

A tábor szakmai vezetője, Kaposi Ildikó ifjúsági könyvtáros elmondta, év közben is igyekeznek megtartani a tehetséges fiatalok lendületét: az „Írógárda” nevű online csoportban rendszeresen találkoznak, és a Tudásközpont közösségi oldalán minden hétfő reggel fiatal tollforgatók írásait olvashatja a közönség. Bár az idei tábor több szempontból is különleges volt, a szervezők már most a folytatásban gondolkodnak – és a visszajelzések alapján a gyerekek is.