Szepesi László: Magyar űrbázis

A Műegyetemen mérnökképzés mellett kutatás is folyt, űrkutatás is, amelyben a tanársegéd, később már professzor, tevékenyen részt vett. Folyamatosan megfigyelték a szputnyikokat, s a többi műholdat. Ő vezette kutatócsoportot amelyik először vette Közép Európában a meteorológiai műholdak képeit. És készültek különféle szerkezetek, műszerek, melyek felkerültek az űrbe. Többek között a dózismérő, amelyet Farkas Bertalan – aki szintén ezen az egyetemen szerzett diplomát – vitt magával az űrbe, amelynek újabb változatait használják ma is.