Szilvaszezon van – és végre nem aranyáron! Ezeken a helyeken olcsón szedhetsz

A betakarítási szezonban a legnagyobb problémát jelenleg a szárazság és a légköri aszály okozza, ami visszafogja a szilva növekedését, egyes érzékeny fajták szinte a fán aszalódnak meg. Amennyiben a száraz és meleg időjárás továbbra is megmarad, az – akár jelentősebb mértékben is – csökkentheti a várt termésmennyiséget. Az idei évben jelentős növényvédelmi problémáról nem számoltak be a termelők.

A termés bő fele a feldolgozóiparba kerül (hazai vagy esetlegesen külföldi, utóbbi döntően német), szűk fele pedig hazai és kisebb hányadban külföldi frisspiacon értékesül.

A szilva igazi vitaminbomba, piacon, boltokban megvásárolható

A szekszárdi piacon a szilva kilójáért 500 - 700 forintot kérnek. A termelők adják olcsóbban, a kereskedők drágábban. Azt mondták, idén nagyobb a kereslet a szilva iránt, többen készítenek belőle lekvárt, kompótot, mert a sárgabarack, őszibarack, meggy nagyon drága.

A szilva igazi vitaminbomba: természetes A-, B-, C-, E- és K-vitamin forrás, magas az antioxidáns- és az ásványianyag-tartalma. Vitamin- és antioxidáns-tartalma nemcsak a daganatos betegségek prevenciója szempontjából fontos, hanem például hatékony segítség lehet a ráncokkal szemben is. Hatékony megoldás a vérszegénységre és a vashiányra. A 85 százalékos víztartalma miatt a szilva nagyon jó szomjoltó, valamint rost és szorbittartalmának köszönhetően közismert hashajtó. Egyes szilvafajták különösen erős hashajtó hatásúak, erre legyünk figyelemmel. Napi egy-két marék friss vagy aszalt szilva átmozgatja a beleket és elősegíti a salakanyagok kiürülését.