Valami nincs rendben a szúnyogokkal

A gyerekkoromban repkedő szúnyogok kapcsán legalább lehetett „versenyezni”: ki vonzza jobban őket, kinek „jobb a vére”? Persze a „győztes” csak annyit nyert, hogy viszketőbb estét töltött el. És mégis, a csípések egyszerűbbek voltak: viszkettek, idegesítettek, de tudtuk, mivel állunk szemben. Ki ne próbálta volna akkoriban, hogy működik-e a legendás x-es technika? Egy apró x a köröm hegyével a csípés közepébe – hátha enyhül a viszketés. Hogy működött-e? Talán csak elvonta a figyelmet, de akkor is volt benne valami gyermeki logika.

A szúnyogok mintha máshogy csípnének idén

Mások a mostani szúnyogcsípések

A mostani csípések viszont mások. Bedagadnak, fájnak, akár napokkal később is érzem őket. Mintha már nem is szúnyog lenne az elkövető, hanem valami új faj: minidarázs? Szúnyog-darázs hibridek? Vagy csak egy klímaváltozás generálta, laborból szökött vérszívó elit osztag? A csípések nyoma nemcsak kellemetlen, hanem olykor ijesztő is.

Lehet, hogy a természet tényleg új fokozatba kapcsolt. A szúnyogok már nemcsak bosszantanak, hanem komoly kellemetlenséget is okoznak. Egy biztos: ha így marad, a nyár hátralévő részében a citromfű, a szúnyogriasztó és a szúnyogháló lesznek a legközelebbi barátaim.

Mert egyvalami biztos: ezek már nem azok a szúnyogok, akiket gyerekkorunkból ismerünk.