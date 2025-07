Titokzatos emlékmű őrzi a magyar-lengyel barátságot – Különleges részletet is rejt a hátoldala!

Tizenöt évvel ezelőtt, 2009. június 9-én alakult meg Bonyhádon az a közösség, amely máig fáradhatatlanul élteti a magyar-lengyel barátságot. Az évfordulót 2025. június 27-én, Szent László király ünnepén tartották meg – nem véletlenül épp a frissen felújított Magyar–Lengyel Barátság Emlékműnél, amely méltó helyszíne a megemlékezésnek. Az ünnepnap szimbolikája is sokatmondó: Szent László édesanyja lengyel hercegnő volt, a két nemzet tisztelete iránta pedig évszázadok óta közös kapocs.

A lengyel-magyar barátság emlékmű előtt a 15 éve megalakult társaság

Fotó: Beküldött

Az emlékmű különlegessége, hogy nemcsak egyedülálló formájában, hanem tartalmában is emlékezetes: egy új, két nyelvű ismertetőtáblát is elhelyeztek rajta, amelyen 10-10 magyar és lengyel történelmi személyiség neve olvasható. Egyetlen kivétellel – a Pálos Szerzetesrendet is feltüntették, amely magyar alapítású, de ma már a lengyelországi Jasna Góra-i kolostor a központja, ahol a világhírű Fekete Madonna is megtalálható.

A műalkotás hátoldalán ott olvasható Stanislaw Worcell 1847-es mondata is: „Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy…” – de a közösség szerint a legmaradandóbb jelkép mégis a Szűzanya és a kis Jézus ábrázolása, amely „nincs alávetve a mulandóság törvényének”.

A baráti társaság tagjai az ünnepség után jövőbeli tervekről is beszélgettek. A folytatás, a megújulás és az állhatatosság jegyében dolgoznak tovább, bízva abban, hogy Bonyhád önkormányzata és a Vörösmarty Művelődési Központ támogatása is megmarad. Legközelebb szeptember 18-án találkoznak újra, amikor a lengyel menekültek előtti 1939-es határnyitásra emlékeznek majd.

A megemlékezés lélekemelő, hitet adó esemény volt – és a jövő felé fordulva továbbra is bizakodással tekint előre a közösség.