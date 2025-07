Egyre több a beteg, tombol az új Covid-variáns

Világszerte új Covid-variáns terjed, a neve XFG, a délkelet-ázsiai országok pedig az esetszámok növekedéséről számoltak be. Az Egyesült Királyságban a variáns az angliai esetek 30 százalékát tette ki június végén. A variáns terjedésének valódi mértéke azonban továbbra sem tisztázott, miután a Covid-19 tesztelése jelentősen lecsökkent az öt évvel ezelőtti globális világjárvány csúcspontjához képest.

Könnyebben fertőz és gyorsabban terjed. Új Covid-variáns bukkant fel. Egyre több a beteg. Forrás: Shutterstock/illusztráció

Lássuk mit tudunk az új Covid-variánsról?

A WHO szerint a legkorábbi mintát erről a variánsról idén január 27-én gyűjtötték. Most, június 22-én pedig már 38 országban 1648 fertőzést észleltek, ami az adott héten a globális esetek 22,7 százalékát jelenti, szemben a négy héttel korábbi 7,4 százalékkal. A WHO azonban „alacsonynak” minősítette ennek az új variáns kockázatát, és megjegyezte, hogy a jelenlegi adatok nem utalnak arra, hogy ez súlyosabb betegséget vagy több halálesetet okozna, mint a jelen lévő többi variáns.