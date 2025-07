Új üzlet nyílt Szekszárdon a Széchenyi utcai DM helyén (galéria)

Sokan találgatták, mi nyílik a Széchenyi utcai egykori DM helyén – most végre kiderült: új kínai üzlet fogadja a vásárlókat, méghozzá nem is akármilyen kínálattal.

Új üzlet nyílt a Széchenyi utcai DM helyén

Fotó: Farkas Eszter

A frissen megnyílt boltban a dekorációs és hobbi felszereléseken túl kozmetikai cikkek, körmös kellékek, sőt különleges üdítőitalok és finomságok is sorakoznak a polcokon. Bár tolongásról nem lehetett beszélni a nyitás napján, sok érdeklődő tért be megnézni, mivel is rukkolt elő az új üzlet. A kínálat változatos, az árak pedig barátságosnak tűnnek – úgy fest, a kíváncsiság nem alaptalan: új kedvenc üzlet születhet Szekszárdon.