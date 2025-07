Valami készül odafent…

Ma ne számítsunk békés égre – de holnapra van egy jó hírünk is. Vasárnap reggel ugyan még lehet némi bizakodásunk, de a délelőtt gyorsan átfordulhat: országszerte erősen megnövekszik a felhőzet, és sokfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A zivatarok nem viccelnek: helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet, az északnyugati szél pedig zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A levegő is lehűl, napközben 25–26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: Makovics Kornél

Hétfőn viszont barátságosabb arcát mutatja az időjárás: gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet ismét felfelé kúszik: délutánra 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.