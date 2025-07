Legjobb magyar termelői díj a Vesztergombi pincének

Többször voltunk a határon

Nem tudom megmondani hányszor jártunk a határán ennek a díjnak, de mindig hiányzott valami-mondja Vesztergombi Csaba. Sőt volt egy Golden Liga nevű verseny is , amelyen több verseny eredményét összeadva adtak ki díjat. Na, abban az évben, amikor nyertünk volna, megszüntették ezt a viadalt. Szóval ez most számunkra ezért is különleges -mondja.

Komoly súlya van az eredménynek

Nyilván ennek szakmai körökben is komoly súlya van, ez egy hatalmas elismerés. Ami ennél is fontosabb, hogy amikor kitettük a világhálóra az eredményt, áramlani kezdtek a gratulációk, nem is tudtam mindre válaszolni.-meséli a borász. Ez így együtt számomra azt jelzi, hogy jó úton haladunk, jó helyen van a pincészet a szakmai megítélésben és fogyasztókkal való kapcsolatban is. Arról nem is beszélve, hogy minden ilyen eredmény jót tesz a magyar bor nemzetközi megítélésének is.