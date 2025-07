Egy apró falu, ami lenyűgözte a világot – Ausztráliából is jöttek miatta

Az ICOMOS (Nemzetközi Műemlékvédelmi Tanács) Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében zajló 55. Román András műemlékvédelmi nyári egyetem, mely idén a University Forum 2025 konferenciát is befogadta július 6–10. között Budapestről indult, de messzebbre mutatott: a konferencia harmadik napján a résztvevők vidéki kirándulások során ismerhették meg hazánk különleges építészeti örökségét. Az egyik választható szakmai útvonal Tolna vármegyébe vezetett – és nem véletlenül. Az út Simontornyáról indult, majd Keszőhidegkúton, Závodon, Murgán át vezetett Györkönyig – mindegyik település egy-egy különleges darab a magyar népi építészet mozaikjában.

Závodon járt a műemlékvédelem nemzetközi közösségének színe-java

Fotó: Szász Gábor

A program závodi szakaszát Szász Gábor építész vezette, aki kalauzként mutatta be a kis falu gazdag és sokszínű épített örökségét.

Závod: egy falu, ahol a hagyomány él

A nemzetközi küldöttség délután érkezett Závodra, ahol a vendéglátók polgármesteri tájékoztatóval, frissítőkkel és kávéval fogadták a résztvevőket, majd egy hangulatos faluséta következett. A falu, amely mára ICOMOS- és Podmaniczky-díjas település, példaértékűen őrzi egykori németajkú közösségének építészeti és vallási örökségét.

Szász Gábor kiemelte: Závodon már negyven éve folyik tudatos értékmentés. A faluséta során bemutatásra kerültek azok a módszerek, amelyekkel a védett emlékeket mentik, jelölik, valamint szó esett a nehézségekről, buktatókról és a jó gyakorlatok hibalehetőségeiről is – hiszen a műemlékvédelemben éppoly fontos a példamutatás, mint a folyamatos önreflexió.

Nemzetközi jelenlét, helyi értékek

A csoport összetétele is hangsúlyossá tette a nap jelentőségét: a mintegy húszfős delegációban török, bolgár, koszovói, osztrák, észt, spanyol, sőt ausztrál résztvevők is voltak. Több ország ICOMOS-szervezetének vezetője is képviseltette magát, így a látottak valóban nemzetközi mércével mérve is visszhangra találtak.

A magyar szervezet részéről jelen volt többek közt Vukoszávlyev Zorán, tanácsadó testületi tag, Arnóth Ádám, a díjbizottság elnöke, valamint Dobosyné Antal Anna, a szervezet főtitkára.