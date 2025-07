Bonyhádi csoda: a Yale Egyetem teljes ösztöndíjjal vitte el a fiatal zsenit

Ez a történet egy mindössze huszonöt éves fiatal lányról szól, akit egy zenei ösztöndíj indított el szédületes karrierje felé. Pókai Eszter eddigi pályafutása egyaránt példázza a tehetség, a kitartás, az egyszerre fárasztó és fáradhatatlan munka, az áldozat és hit erejét – hitét önmagában és másokban. A bonyhádi születésű klarinétművész kisvárosából indulva idén nyáron jutott el a világ egyik legrangosabb felsőoktatási intézményébe, az amerikai Yale Egyetemre. És nem is akárhogyan: kiélezett, egyetlen pillanatnyi kihagyást sem engedélyező versenyben nyerte el a teljes ösztöndíjat.

Két diploma a Bard College hallgatójaként

Bonyhád városában az Arany János és Széchenyi István Általános Iskolákban tanult, majd a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait. Zenei téren első klarinéttanára, Seleljo Jaroszláv egyengette kezdeti útját. Azután 2017-ben Budapestre költözött, hogy a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban mélyítse el tudását, majd 2019-ben érettségizett. Közben Klenyán Csaba klarintéművész tanítványaként ért el egyre magasabb szinteket: mint azt Eszter megjegyzi, elhivatott mestere már akkor hitt benne, amikor ő még magában talán nem is annyira. Az igazi nagy ugrás ezután következett: 2020-ban felvételt nyert az Egyesült Államokban található Bard College Conservatory of Music intézményébe. Itt nemcsak zenei, hanem pszichológiai tanulmányokat is folytatott – egyszerre két szakon, mindkettőből alapszakos (BA) diplomát is szerzett.