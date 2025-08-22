augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

3 órája

160 milliós felújítás kezdődött a szekszárdi Kolping iskolában

Címkék#program#rekonstrukció#intézmény#tetőtér

Megkezdődött a szekszárdi Kolping iskola nagyszabású felújítása. A több mint 160 millió forintos beruházás során új tetőszerkezet, korszerű nyílászárók és modern villamoshálózat várja majd a diákokat. Az iskola felső szintje már most megújul, a teljes rekonstrukció pedig néhány éven belül valósulhat meg.

Szepesi László

Megújul Szekszárdon a Kolping iskola. Az épület a múlt század nyolcvanas éveinek végén lett oktatási intézmény, akkor épült be a tetőtér. Azóta több kisebb fejlesztés történt, ám igazán átfogó felújítás csak most, ezen a nyáron indult el.

Nagyszabású rekonstrukció kezdődött a Kolping iskolában
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  MW

A saját beruházásban, a fenntartó Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, valamint az iskola megtakarításából megvalósuló, 160 millió forintos projekt részeként lecserélik a beázást okozó teljes tetőszerkezetet. A veszélyes palaborítás helyére megfelelő szigeteléssel ellátott Lindab-lemezek kerülnek. A régi, apró kutyaablakok helyett modern, nagyobb tetőablakokat építenek be, valamint megújul az eresz és a csatornarendszer is.

A felső szint is újjászületik: a villamoshálózat és a világítás teljes cseréje zajlik, korszerű LED-es lámpatestekkel. A munkálatokat a várdombi Alpiszig 97 Kft. végzi, és jó ütemben haladnak. Koller Tamás főigazgató elmondta: a tetőtér három tanterme már elkészült, a többit folyamatosan adják át.

A tanévkezdést a beruházás nem befolyásolja. A nappali és esti tagozaton tanuló több mint hatszáz diák szeptemberben úgynevezett projekthéttel, szakmai bemelegítő programokkal indítja az évet.

A mostani munkálatokkal az épület felső szintje válik újjá, de már tervezik a folytatást is: novemberre készülhet el a teljes felújítási program, amelynek célja, hogy néhány év alatt teljes egészében megújuljon az iskola épülete.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu