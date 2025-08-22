160 milliós felújítás kezdődött a szekszárdi Kolping iskolában

Megújul Szekszárdon a Kolping iskola. Az épület a múlt század nyolcvanas éveinek végén lett oktatási intézmény, akkor épült be a tetőtér. Azóta több kisebb fejlesztés történt, ám igazán átfogó felújítás csak most, ezen a nyáron indult el.

Nagyszabású rekonstrukció kezdődött a Kolping iskolában

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: MW

A saját beruházásban, a fenntartó Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, valamint az iskola megtakarításából megvalósuló, 160 millió forintos projekt részeként lecserélik a beázást okozó teljes tetőszerkezetet. A veszélyes palaborítás helyére megfelelő szigeteléssel ellátott Lindab-lemezek kerülnek. A régi, apró kutyaablakok helyett modern, nagyobb tetőablakokat építenek be, valamint megújul az eresz és a csatornarendszer is.

A felső szint is újjászületik: a villamoshálózat és a világítás teljes cseréje zajlik, korszerű LED-es lámpatestekkel. A munkálatokat a várdombi Alpiszig 97 Kft. végzi, és jó ütemben haladnak. Koller Tamás főigazgató elmondta: a tetőtér három tanterme már elkészült, a többit folyamatosan adják át.

A tanévkezdést a beruházás nem befolyásolja. A nappali és esti tagozaton tanuló több mint hatszáz diák szeptemberben úgynevezett projekthéttel, szakmai bemelegítő programokkal indítja az évet.

A mostani munkálatokkal az épület felső szintje válik újjá, de már tervezik a folytatást is: novemberre készülhet el a teljes felújítási program, amelynek célja, hogy néhány év alatt teljes egészében megújuljon az iskola épülete.