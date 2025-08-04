Tarka Fesztivál
1 órája
Fergeteges bulin robbantott a 4S Street zenekar (galéria)
Péntek este hatalmas tömeg bulizott Bonyhádon a Tarka Fesztiválon, ahol a 4S Street zenekar adott fergeteges koncertet.
A 4S Street zenekar adott fergeteges koncertet BonyhádonFotók: Kiss Albert
A 2018-ban, Gyergyószentmiklóson alakult erdélyi magyar indie-pop-rock banda – Alin Nicuta, Fülöp Loránd, Szabó László és Pál Andor – három arany- és platinalemezes albummal a hátuk mögött érkezett, és energiájukkal teljesen magukkal ragadták a fesztiválozókat.
