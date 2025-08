Aláírásgyűjtés indul a főút felújításáért

Aláírásgyűjtésbe kezdenek tizenöt településen az 52-es főút megújításáért. Ebben Dunaföldvár is érintett, a hírről az önkormányzat Facebook-oldalán számolnak be. Mint írják, május végén egyeztető fórum volt Izsákon, amelyen az 52-es számú főútvonallal érintett tizenöt település polgármestere és jegyzője vett részt. A találkozón egyhangú megállapodás született arról, hogy közös lakossági aláírásgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy az illetékes minisztérium figyelmét felhívják az út sürgető felújításának szükségességére. A kezdeményezéshez az érintett országgyűlési képviselők is támogatásukat adták.

Az 52-es főútnak csak egy szakaszán készült el a felújítás

Forrás: Baon

Szeretnék, ha biztonságosabb és korszerűbb lenne az 52-es főút

Az aláírásgyűjtés elindításának feltételeként minden önkormányzatnak képviselő-testületi döntést kellett hoznia. Ezek a határozatok időközben megszülettek, és elkészültek az adatkezeléshez szükséges dokumentumok is. Jövő héten újabb egyeztetés lesz Szabadszálláson. Ezt követően néhány napon belül megkezdődhet az aláírásgyűjtés.

Kérjük a lakosság együttműködését és támogatását ebben a közös ügyben, tegyünk együtt az 52-es főút biztonságosabbá és korszerűbbé tételéért!

– zárul a bejegyzés.