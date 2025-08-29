Szép gesztus
6 perce
A falu legidősebb lakóját, a 95 éves Rézi nénit köszöntötte a polgármester
Augusztus 18-án töltötte be 95. életévét Oláh Sándorné, Bátaapáti legidősebb lakója, akit mindenki csak „Rézi néniként” ismer. A jeles alkalomból Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte őt otthonában, átadva az önkormányzat ajándékcsomagját és a virágcsokrot. Az ünnepelt emellett Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is átvehette.
A település közössége szeretettel gratulál Rézi néninek, jó egészséget és további hosszú, boldog éveket kívánva.
