Szép gesztus

6 perce

A falu legidősebb lakóját, a 95 éves Rézi nénit köszöntötte a polgármester

Bencze Péter

Augusztus 18-án töltötte be 95. életévét Oláh Sándorné, Bátaapáti legidősebb lakója, akit mindenki csak „Rézi néniként” ismer. A jeles alkalomból Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte őt otthonában, átadva az önkormányzat ajándékcsomagját és a virágcsokrot. Az ünnepelt emellett Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is átvehette.

Rézi nénit Koroknai Ernő Róbert polgármester köszöntötte születésnapja alkalmából

A település közössége szeretettel gratulál Rézi néninek, jó egészséget és további hosszú, boldog éveket kívánva.

 

