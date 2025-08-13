Az augusztus 19-ére tervezett rendezvény miatt több helyen útlezárásra és forgalmirend-változásra számíthatnak Kertváros városrészen. Augusztus 19-én 17 órától a Gyöngyvirág körút, a Tulipán utca és a Hóvirág utca válik egyirányúvá a rendezvény végéig. A Gyöngyvirág körúton a haladási irány a Rákóczi utcától (Gyöngyvirág körút 1. számtól) a Szent László Park felé, illetve a Tulipán utcában a parktól a temető felé.

A fél belvárost lezárják Dombóváron az ünnepek idejére. Forrás: google

A város vezetése arra kéri az érkezőket, hogy az utcák páros oldalát használják parkolásra az úttal párhuzamosan, a másik oldalon tilos a várakozás és a megállás. A Hóvirág utcában a parkolás nem megengedett, csak az ott lakókat tudnak majd behajtani. A Dália és a Pipacs utcákban lakók a Rozmaring tér felé tudnak a Gyöngyvirág körútra hajtani. A program 20:00-kor kezdődik.

Augusztus 20-án 10:30-tól 11:30-ig a Szent Imre tér (Gyöngyvirág körút Hóvirág utca és Rákóczi utca közötti szakasza) lezárásával kell számolni az ünnepi programok miatt.