Élmény volt

35 perce

A képviselő szerint fantasztikus volt a hangulat az ősi falak között

Teol.hu

„Fantasztikus hangulat az ősi falak között! Szekszárdra érkezett a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál” – posztolta a közösségi oldalán Süli János, a Tolna vármegyei 3. számú választókerület országgyűlési képviselője.

„A vármegyeháza belső udvarán lépett fel a Magyar Rendőrség Zenekarának Police Gang együttese. A 102 éve alapított zenekar, a rendőrség egyetlen művészeti csapata különleges műsort varázsolt a nagyszámú érdeklődő örömére! Köszönjük az élményt!” – tette hozzá a Fidesz-KDNP politikusa. 

 

