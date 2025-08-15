Élmény volt
A képviselő szerint fantasztikus volt a hangulat az ősi falak között
„Fantasztikus hangulat az ősi falak között! Szekszárdra érkezett a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál” – posztolta a közösségi oldalán Süli János, a Tolna vármegyei 3. számú választókerület országgyűlési képviselője.
„A vármegyeháza belső udvarán lépett fel a Magyar Rendőrség Zenekarának Police Gang együttese. A 102 éve alapított zenekar, a rendőrség egyetlen művészeti csapata különleges műsort varázsolt a nagyszámú érdeklődő örömére! Köszönjük az élményt!” – tette hozzá a Fidesz-KDNP politikusa.
