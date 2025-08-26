Teol.hu videó
42 perce
Ezért volt különleges a mőcsényi Szent István-nap – több volt, mint egy falunap (videó)
A Szent István-nap hagyományai ma is hidat képeznek a történelmi örökség és a helyi összetartás között. A mőcsényi falunap idén is ezt az eszmét emelte a középpontba. Az önkormányzat, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) és Bacsó Beáta által támogatott rendezvényen ünnepi beszéd, kulturális műsor és együtt fogyasztott vacsora is erősítette a közösségi érzést. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője is megosztotta gondolatait.
