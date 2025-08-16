A miniszter felfüggesztette a kamionstopot

Szombaton és vasárnap átmenetileg szünetel a kamionokra vonatkozó forgalomkorlátozás a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése és a termékek mielőbbi célba juttatása érdekében.

A szakmai kezdeményezésre életbe lépő döntés értelmében 2025. augusztus 16-án, szombaton 22:00, valamint 2025. augusztus 17-én, vasárnap 6:00 közötti időszakra a közlekedésért felelős miniszter, Lázár János felfüggeszti a kamionstopot.

Éjszaka megindulhatnak a kamionok (képünk illusztráció)



