augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

1 órája

A miniszter felfüggesztette a kamionstopot

Címkék#Lázár János#Építési és Közlekedési Minisztérium#Lázár János miniszter#kamionstop

Teol.hu

Szombaton és vasárnap átmenetileg szünetel a kamionokra vonatkozó forgalomkorlátozás a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése és a termékek mielőbbi célba juttatása érdekében.

A szakmai kezdeményezésre életbe lépő döntés értelmében 2025. augusztus 16-án, szombaton 22:00, valamint 2025. augusztus 17-én, vasárnap 6:00 közötti időszakra a közlekedésért felelős miniszter, Lázár János felfüggeszti a kamionstopot. 

Éjszaka megindulhatnak a kamionok (képünk illusztráció)


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu