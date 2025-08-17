augusztus 17., vasárnap

3 órája

A szekszárdi szakértő, akinek a legnagyobb borászatok is adnak a véleményére

Molnár András, a fiatal szekszárdi borszakértő mesél arról, hogyan vált a helyi borok világában meghatározó szereplővé, miként változnak a borbírálat trendjei, és miért tartja különlegesnek a Kadarkát.

Kutny Gábor

András betekintést ad a szakmai intuíciók világába. A beszélgetésből kiderül, hogyan formálódik egy borbarát ízlése, és miért olyan fontos a bor könnyedsége a mai fogyasztóknak. 

 

 

Teol.hu podcast

