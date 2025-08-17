Teol.hu podcast
59 perce
A szekszárdi szakértő, akinek a legnagyobb borászatok is adnak a véleményére
Molnár András, a fiatal szekszárdi borszakértő mesél arról, hogyan vált a helyi borok világában meghatározó szereplővé, miként változnak a borbírálat trendjei, és miért tartja különlegesnek a Kadarkát.
András betekintést ad a szakmai intuíciók világába. A beszélgetésből kiderül, hogyan formálódik egy borbarát ízlése, és miért olyan fontos a bor könnyedsége a mai fogyasztóknak.
Ezt ne hagyja ki!„Ha bírálok, sosem nyelem le”
Tegnap, 13:00
Ma már az ország legismertebb borászatai keresik a fiatal szekszárdi szakembert
Teol.hu podcast
- Sütőbe tette a politikát a volt polgármester, aki most a kemence mellől épít új közösséget
- Nem csak az iskola kezdődik szeptemberben, hanem a színházi évad is
- Véletlenül lett könyvárus, kultúrikon vált belőle
- Viselet, tánc, ízek – Bonyhád ismét a bukovinai székelyek fővárosa
- Kitüntetés felsőváros doktorának
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre