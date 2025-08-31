augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örökségvédelem

2 órája

A Szekszárdról indult híresség mentette meg Jókai Mór síremlékét

Címkék#Móczár Gábor#Jókai Mór#Rákay Philip

Teol.hu

Jókai Mór gyönyörű síremlékének restaurálása hamarosan befejeződik, a munkálatok példás ütemben haladnak. A felújítás a Miniszterelnökség, a Nemzeti Örökség Intézete, valamint a szekszárdi származású Rákay Philip és családja mecénási hozzájárulásának köszönhetően valósul meg. Az ünnepélyes átadásra várhatóan 2025 októberében kerül sor.

Fotó: Facebook/Rákay Philip

Rákay Philip közösségi oldalán osztotta meg a hírt, ahol beszámolt arról is, hogy a felújítást személyesen tekintette meg Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójával. A Rákay család korábban már részt vett a Petőfi-család és Arany János síremlékének helyreállításában is, és akkor megígérték: Jókai Mór nyughelye lesz a következő.

„Három nagyszerű hazafi, a magyar irodalom legnagyobbjai előtt tisztelgünk ezzel a gesztussal” – írta Rákay Philip.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu