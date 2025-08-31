A Szekszárdról indult híresség mentette meg Jókai Mór síremlékét

Jókai Mór gyönyörű síremlékének restaurálása hamarosan befejeződik, a munkálatok példás ütemben haladnak. A felújítás a Miniszterelnökség, a Nemzeti Örökség Intézete, valamint a szekszárdi származású Rákay Philip és családja mecénási hozzájárulásának köszönhetően valósul meg. Az ünnepélyes átadásra várhatóan 2025 októberében kerül sor.

Fotó: Facebook/Rákay Philip

Rákay Philip közösségi oldalán osztotta meg a hírt, ahol beszámolt arról is, hogy a felújítást személyesen tekintette meg Móczár Gáborral, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatójával. A Rákay család korábban már részt vett a Petőfi-család és Arany János síremlékének helyreállításában is, és akkor megígérték: Jókai Mór nyughelye lesz a következő.

„Három nagyszerű hazafi, a magyar irodalom legnagyobbjai előtt tisztelgünk ezzel a gesztussal” – írta Rákay Philip.