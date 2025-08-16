Épül, szépül
A vármegye igazi ékszerdoboza lett a hangulatos kis falu (fotókkal)
Épül, szépül Murga. Erről posztolt a közösségi oldalon Vizin Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke.
„Ignáczné Orsós Margit polgármester asszony örömmel mutatta meg azokat az újonnan vásárolt köztéri eszközöket, amelyeket a vármegyei önkormányzat egyedi támogatásából tudott beszerezni a murgai önkormányzat. A rendelkezésre álló forrás még mederkotrást is lehetővé tett, amit szintén fontos volt megoldani a csapadékos időjárás beköszönte előtt. Gratulálok polgármester asszonynak: Murga valóban egy kis ékszerdoboz Tolna vármegyében, méltán lehetünk büszkék rá – ahogy a 108 másik településre is” – fogalmazott a Facebookon az alelnök.
Fotók a posztban:
