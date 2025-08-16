augusztus 16., szombat

Épül, szépül

24 perce

A vármegye igazi ékszerdoboza lett a hangulatos kis falu (fotókkal)

Címkék#polgármester asszony#Ignáczné Orsós Margit#Murga

Épül, szépül Murga. Erről posztolt a közösségi oldalon Vizin Balázs, a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Teol.hu

„Ignáczné Orsós Margit polgármester asszony örömmel mutatta meg azokat az újonnan vásárolt köztéri eszközöket, amelyeket a vármegyei önkormányzat egyedi támogatásából tudott beszerezni a murgai önkormányzat. A rendelkezésre álló forrás még mederkotrást is lehetővé tett, amit szintén fontos volt megoldani a csapadékos időjárás beköszönte előtt. Gratulálok polgármester asszonynak: Murga valóban egy kis ékszerdoboz Tolna vármegyében, méltán lehetünk büszkék rá – ahogy a 108 másik településre is” – fogalmazott a Facebookon az alelnök.

Fotók a posztban:

 

