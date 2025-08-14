augusztus 14., csütörtök

Jön a fesztivál

2 órája

A vármegye legízletesebb galuskájával várják a vendégeket

Augusztus utolsó szombatján rendezik a Galuska Fesztivált Tevelen. A vármegye egyik legnépszerűbb gasztrokulturális eseménye minden évben színes programokat kínál.

A vármegye legízletesebb galuskájával várják a vendégeket

Nem lesz ez másképp idén sem. A helyi önkormányzat csütörtökön adta közre az esemény programjait, amelynek középpontjában idén is a galuska (másképpen töltött káposzta) áll. A résztvevőket a helyi és a környékbeli kultúrcsoportok szórakoztatják, a nap sztárfellépője Stifter Balázs és Szabó Linda lesz, akik ismert slágereket, musicaleket és operettdallamokat adnak elő. A gyerekeket az iskola udvarán ugrálóvár és körhinta várja, de lesz kürtőskalács, vattacukor és minifánk is. A hajnalig tartó utcabál hangulatáról a Delfin Zenekar fog gondoskodni. 

 

