A vármegye legízletesebb galuskájával várják a vendégeket

Nem lesz ez másképp idén sem. A helyi önkormányzat csütörtökön adta közre az esemény programjait, amelynek középpontjában idén is a galuska (másképpen töltött káposzta) áll. A résztvevőket a helyi és a környékbeli kultúrcsoportok szórakoztatják, a nap sztárfellépője Stifter Balázs és Szabó Linda lesz, akik ismert slágereket, musicaleket és operettdallamokat adnak elő. A gyerekeket az iskola udvarán ugrálóvár és körhinta várja, de lesz kürtőskalács, vattacukor és minifánk is. A hajnalig tartó utcabál hangulatáról a Delfin Zenekar fog gondoskodni.