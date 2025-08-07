augusztus 7., csütörtök

Véradás

53 perce

A véreddel életet menthetsz

Címkék#véradás#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#segítség

Civil önkénteseket és családtagokat is várnak a tűzoltók egy közös véradásra a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Wesselényi utcai épületében október 8-án.

Teol.hu

A véreddel életet menthetsz. Ez nem csupán szlogen – minden egyes csepp vér életet jelenthet valakinek. 

Véradás a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapján

Október 8-án, szerdán 9:00 és 12:30 között a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság földszinti tantermében (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15.) kerül sor a véradásra, amelyet a vármegyei szervezet a Magyar Vöröskereszttel közösen szervez.

A kezdeményezés kapcsolódik a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjához, melyet az ENSZ 1987-es határozata alapján október második szerdáján tartanak világszerte. Ezen a napon a hangsúly bolygónk sérülékenységére és az egyéni felelősségvállalás fontosságára kerül – legyen szó felkészülésről, segítségnyújtásról vagy épp véradásról.

Közösen a mindennapi hősökért

A katasztrófák elleni védekezés nem csupán szakmai feladat – közös társadalmi felelősség is. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy-egy közösség alkalmazkodóképessége és összefogása kulcsszerepet játszik a bajban.

Tolna vármegyében évről évre szép számmal vesznek részt a véradáson a tűzoltók és rendvédelmi dolgozók mellett azok családtagjai is. Ők mindannyian a hétköznapi hősök táborát erősítik.

Csatlakozz te is!

Időpont: 2025. október 8. (szerda)
Időkeret: 9:00 – 12:30
Helyszín: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság földszinti tanterme
Cím: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15.


 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
