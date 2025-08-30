1 órája
Motorosok egy fiúért – Ács Ricsi nyáron sem áll meg a küzdelemben
Ács Richárd és ikertestvére, Attila koraszülöttként jöttek a világra. Ma már 18 évesek, Attila egészséges, Richárd idegrendszer-sérült. Ennek ellenére pici kora óta közösségbe járt testvérével. Jelenleg a Bátaszéki II. Géza Gimnázium tanulója. Ács Ricsi életének születése óta része a hátrányos helyzet, amiből néha nagyon sokat látunk, néha nagyon keveset.
Richárd mozgás fogyatékkal él, emiatt elengedhetetlenül fontos számára a komplex rehabilitáció. A terápiás foglalkozások a szekszárdi fizioközpontban állandó elfoglaltságot jelentenek számára, amit ő mindig lelkesen, nagy szorgalommal végez. Vallja: „csak előre, megállni és várakozni tilos”. Ács Ricsi okos, értelmes, jó humorú gyermek, szeret beszélgetni, szeret mesélni, és bátran elmondja a véleményét. Akik ismerik őt, úgy gondolják, jó gondolkodással megáldott, csodálatos lelkű, kitartó, pozitív kisugárzású, másoknak is erőt adó.
Édesanyja, Ácsné Hoffmann Rita szerint Benedek Elek madarához lehetne hasonlítani: „A madár sem repdes céltalan, az ő útjának mindig célja van.” Richárd útjának a célja a siker, amit meg kell előznie az igyekezetnek és a küzdelemnek. Mert ez a két szó még a szótárban is előrébb van, mint a siker.
Hetedik alkalommal szervezte meg szezonzáró gurulását a Geronimo MC South Hangaround Chapter Motoros Klub 2024-ben. Rendezvényeiknek állandó része a jótékonykodás is. A tavalyi évben éppen a FIZIOKÖZPONT a Fogyatékkal Élőkért Alapítványt támogatták. A felajánlásokat a célállomáson, Nagymányokon elhelyezett gyűjtőbe lehetett bedobni, illetve volt Szekszárdon is kihelyezett állandó gyűjtőpont.
Hogy jött össze a támogatás?
Végül öt gyermek egy hetes terápiájának ára gyűlt össze a motoros klub adománygyűjtő felhívására, tudtuk meg Ácsné Hoffmann Ritától. – Értesítő levélből tudtuk meg a csodás örömhírt, hogy Ács Ricsi terápiás költségeit is támogatják. Július utolsó hetében vett részt Richárd egy kéthetes intenzív foglalkozáson, amelynek költségeit sikerült csökkenteni a támogatásnak köszönhetően.
A fejlesztési tervek közt szerepelt többek közt:
- az izomtónus normalizálása, törzs kontroll fejlesztése
- koordináció és egyensúly fejlesztése
- ülőegyensúly fejlesztése
- végtagok funkciójának fejlesztése
- manipuláció
- finommotorika fejlesztése
- normál mozgásfolyamatok erősítése
A kezelési tervbe pedig bekerült a Pfaffenrot módszer, szenzomotoros tréning, koordináció-egyensúly fejlesztő gyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok, manipuláció fejlesztő gyakorlatok, nagy mozgást fejlesztő gyakorlatok.
Az egy hét történéseit Richárd így élte meg: „Ha nyár, akkor grill party, tengerpart, tánc és mulatság, meg fesztivál, meg görbe esték. Az emberek nagy többsége így tekint erre az évszakra. Nekem viszont az év legmelegebb hónapjai sem a gondtalan pihenésről, szórakozásról és láblógatásról szólnak. Én bizony még nyáron is keményen, ám lelkesen küzdök minden nap. A fizioközpontban két órán keresztül tornáztam naponta azért, hogy jobb legyen. Elfáradtunk, de minden egyes izzadságcsepp megérte, köszönjük a terapeuták áldozatos munkáját. A rám szabott feladatok egyike sem haladta meg teljesítőképességemet, lelkesen álltam neki és hatékonyan, mindig az utasításnak megfelelően, 100 százalékos pontosággal igyekeztem elvégezni, sőt az ismétlésszámok megemelése sem okozott gondot.”
Ács Ricsi és másik négy gyerek a kedvezményezett
– Mi nem vagyunk és valószínűleg nem is leszünk a motoros társadalom tagjai, nem járunk motoros találkozókra sem. Richárd ugyanis rendszeresen megijed a hirtelen, váratlanul fellépő erős, éles hangoktól. Zavarják a különböző hang- és látvány elemek. Ilyen okok miatt moziba, cirkuszba és koncertekre sem járunk. Ennek ellenére megtapasztalhattuk, hogy a kapcsolat-építésben a motor is lehet kulcsszó. Összeköttetésbe kerültünk jólelkű és segítőkész motorosokkal, a közös nevezőt is megtaláltuk: a gurulás – áll az édesanya beszámolójában.
– Észrevettük, hogy a bőrkabátos-fejkendős kinézet milyen meleg szívet takar. Öröm volt ezt az összefogást megélni, és öröm volt látni, érezni, hogy a motorosok világa összeért a fogyatékkal élők világával. A motorosok példát mutattak azzal, hogy minden helyzetben lehet jót cselekedni. Ha nem fogalmazódik meg a segítő szándék a Geronimo MC South Hangaround Chapter-ben, akkor soha nem jött volna össze ez a találkozás. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy felfigyeltek a fizioközpontba járókra, és érdemesnek találták támogatni az ott folyó küzdelmes munkát. Álmok válhatnak valóra ilyen jótékony szeretettel. Bízom benne, hogy motoros barátaink élete is gazdagabb lett azáltal, hogy segítő szándékukon keresztül részesei lehettek a fogyatékkal élők életének – tette hozzá.