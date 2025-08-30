Motorosok egy fiúért – Ács Ricsi nyáron sem áll meg a küzdelemben

Richárd mozgás fogyatékkal él, emiatt elengedhetetlenül fontos számára a komplex rehabilitáció. A terápiás foglalkozások a szekszárdi fizioközpontban állandó elfoglaltságot jelentenek számára, amit ő mindig lelkesen, nagy szorgalommal végez. Vallja: „csak előre, megállni és várakozni tilos”. Ács Ricsi okos, értelmes, jó humorú gyermek, szeret beszélgetni, szeret mesélni, és bátran elmondja a véleményét. Akik ismerik őt, úgy gondolják, jó gondolkodással megáldott, csodálatos lelkű, kitartó, pozitív kisugárzású, másoknak is erőt adó.

Ács Ricsi nyáron is keményen küzd

Forrás: Beküldött fotó

Édesanyja, Ácsné Hoffmann Rita szerint Benedek Elek madarához lehetne hasonlítani: „A madár sem repdes céltalan, az ő útjának mindig célja van.” Richárd útjának a célja a siker, amit meg kell előznie az igyekezetnek és a küzdelemnek. Mert ez a két szó még a szótárban is előrébb van, mint a siker.

Hetedik alkalommal szervezte meg szezonzáró gurulását a Geronimo MC South Hangaround Chapter Motoros Klub 2024-ben. Rendezvényeiknek állandó része a jótékonykodás is. A tavalyi évben éppen a FIZIOKÖZPONT a Fogyatékkal Élőkért Alapítványt támogatták. A felajánlásokat a célállomáson, Nagymányokon elhelyezett gyűjtőbe lehetett bedobni, illetve volt Szekszárdon is kihelyezett állandó gyűjtőpont.

Hogy jött össze a támogatás?

Végül öt gyermek egy hetes terápiájának ára gyűlt össze a motoros klub adománygyűjtő felhívására, tudtuk meg Ácsné Hoffmann Ritától. – Értesítő levélből tudtuk meg a csodás örömhírt, hogy Ács Ricsi terápiás költségeit is támogatják. Július utolsó hetében vett részt Richárd egy kéthetes intenzív foglalkozáson, amelynek költségeit sikerült csökkenteni a támogatásnak köszönhetően.

A fejlesztési tervek közt szerepelt többek közt:

az izomtónus normalizálása, törzs kontroll fejlesztése

koordináció és egyensúly fejlesztése

ülőegyensúly fejlesztése

végtagok funkciójának fejlesztése

manipuláció

finommotorika fejlesztése

normál mozgásfolyamatok erősítése

A kezelési tervbe pedig bekerült a Pfaffenrot módszer, szenzomotoros tréning, koordináció-egyensúly fejlesztő gyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok, manipuláció fejlesztő gyakorlatok, nagy mozgást fejlesztő gyakorlatok.