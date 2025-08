Ezt már régóta vártuk! Így áll most az Ady B épületének felújítása

Az ütemtervnek megfelelően halad a Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium B épületének teljes körű felújítása. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere még tavaly jelentette be a Facebookon, hogy hamarosan elindulhat az 1300 négyzetméteres épületrész felújítása, amely így visszakapja oktatási funkcióját. Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja pedig egy idén januári sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az Ady Endre Technikum és Kollégium B épülete évek óta üresen áll, annak felújítása régi restancia volt.

Májusban már nagyban zajlottak a munkálatok az Ady Endre Technikumának főépületén (archív)

Fotó: Mártonfai Dénes

Teljesen megújul az Ady Endre Technikumának B épülete

A teljes körű felújítás ez év elején kezdődhetett el. A projekt magában foglalja a tetőszerkezet és héjazat cseréjét, a nyílászárók korszerűsítését, a vizesblokkok, a burkolatok, valamint a fűtési, víz-, csatorna- és villamos hálózatok teljes felújítását. Emellett megvalósul a hang- és hőszigetelés kialakítása, a belső falfelületek javítása, továbbá a homlokzat rekonstrukciója is. A munkálatok eredményeként az épület funkciói is bővülnek, hiszen egy rendezvénytermet is kialakítanak. A kivitelezés 2026 tavaszára fejeződik be – válaszolták megkeresésünkre a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumtól. Ahogy azt Dömötör Csaba korábban kiemelte, a beruházás változást hoz az iskola életébe, és a városéba is, hiszen pozitívan hat a központ képének alakulására.

A B épület megújulása Szekszárd központi képére is pozitívan hat (archív)

Fotó: Mártonfai Dénes

Néhány éve újraalapozták az épületet

A B épületen már korábban is végeztek állagmegóvó munkálatokat: 2019 végén egy speciális technológiával újraalapozták a süllyedő épületet. A falakban apróbb fülkéket alakítottak ki, majd átfúrták az alapot, és – egészen a szilárd talajig – betonoszlopokat sajtoltak be. Mindez megteremtette a további felújítások alapjait – írták az iskola honlapján.

Az Adyt érintő másik aktuális fejlesztés, hogy megújulnak a vizesblokkok az iskola fiú kollégiumában. Ott az iskolakezdésre már be is fejeződnek a munkálatok.