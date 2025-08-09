2 órája
Ha albérletbe adod a lakást, adóznod kell utána, különben ráfázol
Hamarosan kezdődik az új iskolai tanév. Főiskolások, egyetemisták egy része most albérletet keres, ami nem könnyű főleg ott, ahol sok a diák. A lakástulajdonosok közül vannak, akik mindenféle papír nélkül értékesítik az albérletet. Vigyázni kell ebben az esetben.
Az adóhivatal legfrissebb közleményének aktualitását az iskolaév kezdete adja. Mint írják, a kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik. A felsőoktatási tanév kezdetével elfogynak a kiadó albérletek, úgy vélik, nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait.
Kiadó albérlet: mikor kell adózni a bevétel után?
Mint írják, magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani a lakáskiadáshoz, ha nem választanak valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Amennyiben a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás a főszabály szerint áfamentes.
A bérlőknek azt javasolják, hogy a lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbért pedig célszerű átutalással fizetni, a közlemény rovatban feltüntetve a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.
A bérbeadókat pedig arra figyelmeztetik, hogy a jövedelem adóköteles. A bérbeadás teljes bevételéből származó jövedelem kétféleképpen állapítható meg.
Az egyik módszer a tételes költségelszámolás, ebben az esetben a bevételt csökkentik az igazolható költségekkel, például a közüzemi számlákkal, felújítási költségekkel, illetve az értékcsökkenéssel. A másik lehetőség a NAV tájékoztatása szerint, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni és az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként kell azt feltüntetni.
Évről évre dráguló albérletárak
A KSH adatai szerint a bérleti díjak az előző hónaphoz képest júliusban is tovább nőttek, a fővárosban átlagosan 1,4 százalékkal drágultak az albérletek árai. A növekedés a külső kerületekben még ennél is nagyobb mértékű, valószínűleg éppen azért, mert az elszállt bérleti díjak miatt a külső kerületekben is folyamatosan nő a kereslet. Nem árt tehát minél előbb kibérelni a lakást. Mindezzel együtt nem lehetetlen olcsóbban bérelt lakáshoz jutni, még ha ez azzal is jár, hogy többet kell utazni naponta.
Vidéken valamivel könnyebb a helyzet, bár Szekszárdon sem nagyon lehet havi százezer forint alatt lakást bérelni.