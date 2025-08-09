Ha albérletbe adod a lakást, adóznod kell utána, különben ráfázol

Az adóhivatal legfrissebb közleményének aktualitását az iskolaév kezdete adja. Mint írják, a kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik. A felsőoktatási tanév kezdetével elfogynak a kiadó albérletek, úgy vélik, nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait.

Szekszárdon 80 és 200 ezer forint között mozognak az albérletárak. Fotó: Mártonfai Dénes

Forrás: Tolnai Népújság

Kiadó albérlet: mikor kell adózni a bevétel után?

Mint írják, magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani a lakáskiadáshoz, ha nem választanak valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Amennyiben a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás a főszabály szerint áfamentes.

A bérlőknek azt javasolják, hogy a lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbért pedig célszerű átutalással fizetni, a közlemény rovatban feltüntetve a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.

A bérbeadókat pedig arra figyelmeztetik, hogy a jövedelem adóköteles. A bérbeadás teljes bevételéből származó jövedelem kétféleképpen állapítható meg.

Az egyik módszer a tételes költségelszámolás, ebben az esetben a bevételt csökkentik az igazolható költségekkel, például a közüzemi számlákkal, felújítási költségekkel, illetve az értékcsökkenéssel. A másik lehetőség a NAV tájékoztatása szerint, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni és az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként kell azt feltüntetni.

Évről évre dráguló albérletárak

A KSH adatai szerint a bérleti díjak az előző hónaphoz képest júliusban is tovább nőttek, a fővárosban átlagosan 1,4 százalékkal drágultak az albérletek árai. A növekedés a külső kerületekben még ennél is nagyobb mértékű, valószínűleg éppen azért, mert az elszállt bérleti díjak miatt a külső kerületekben is folyamatosan nő a kereslet. Nem árt tehát minél előbb kibérelni a lakást. Mindezzel együtt nem lehetetlen olcsóbban bérelt lakáshoz jutni, még ha ez azzal is jár, hogy többet kell utazni naponta.