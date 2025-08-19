Magyar Ezüst Érdemkereszt
1 órája
Állami kitüntetést kapott Both Hajnalka
Magyarország köztársasági elnöke, dr. Sulyok Tamás a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Both Hajnalkának, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesének.
Az állami elismerést dr. Nagy István agrárminiszter adta át a Pesti Vigadóban, az államalapítás és Szent István király nemzeti ünnepén tartott ünnepségen.
Both Hajnalka a Tolna vármegyei állami erdővagyon ökológiai értékeinek megőrzéséért végzett munkájáért, valamint Tamási közösségi életét gazdagító önkéntes tevékenységéért részesült a magas rangú kitüntetésben.
