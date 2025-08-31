Állatvédelmi együttműködés, négylábú társaink érdekében

Az állatvédelem, az állatvédelmi együttműködés megér nem is egy, hanem több, mondhatni nagyon sok misét. Ezért formabontó módon a teol.hu podcast műsorában legutóbb két vendéget köszönthettünk stúdiónkban. Vendégeink nemcsak szívügyüknek tekintik az állatvédelmet, hanem megépítik a segítség és az együttműködés nemzetközi hidját.

Az állatvédelmi együttműködés két főszereplője, Fiáth Szilvia és Anita Gambillara a teol.hu podcast stúdiójában. Fotó: A szerző felvétele

Állatvédelmi együttműködés, nemzetközi szinten

Németországból érkezett hozzánk Anita Gambillara, aki több mint egy évtizede elkötelezetten dolgozik az állatok megmentéséért és jólétéért, a SaveAnimal e.V. alapítójaként. Magyarul anyanyelvi szinten beszél, nem véletlenül, hiszen magyar gyökerekkel rendelkezik. Mellette a szekszárdi kutyamenhely vezetője, az ugyancsak elkötelezett állatbarát, Fiáth Szilvia foglalt helyet. Közös céljuk, hogy a rászoruló állatoknak jobb életet biztosítsanak. Ennek a célkitűzésnek a jegyében például már több száz szekszárdi kutyának segítettek csodás otthont találni Németországban. Ez alkalommal többek között arról beszélgetünk, hogy miként született ez a különleges együttműködés, milyen kihívásokkal és sikerekkel jár az állatvédelem. Szó esik arról is, hogy Németországban mi jellemzi a társadalmi, tudati viszonyt az állatokhoz és ott milyen megítélés alá esne az a személy, aki bántana, kínozna egy érző lényt. Vendégeink arról is megosztják gondolataikat, hogy szerintük mi lenne szükségesek ahhoz, hogy javuljon az állatok helyzete Magyarországon? Mindketten megosztanak néhány érdekes személyes történetet is eddigi gyakorlatukból.