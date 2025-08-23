Amikor a festék is energiát kap: MVM-es nők Pakson

Az MVM-cégcsoport műszaki iparági munkaköreinek hangsúlya mellett a női munkavállalók megszólítása érdekében 2020-ban elindult a „Nők az MVM-ben” program, áll az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Facebook-bejegyzésében. A program célja, hogy felhívja a férfi kollégák figyelmét a női nem jelenlétére az energiaszektorban, illetve bátorítsa a női kollégákat, hogy merjék megmutatni tehetségüket, a tudásuknak megfelelő szakértői vagy akár vezetői pozícióban.

Forrás: Facebook

A Nők az MVM-ben programsorozatának aktivitásai széles körűek: előadásokat, kerekasztalbeszélgetéseket, workshopokat szerveznek, valamint önkéntes munkákat végeznek. A programsorozat augusztus 12-ei állomása a paksi Kishegyi úti tagóvoda volt, ahol az önkéntes munka révén megújultak a kültéri eszközök. Padokat és a játszótéren található játékokat festettek, újítottak fel az MVM csoport munkatárasai. A munkálatokat ugyanitt szeptember 12-én folytatják.